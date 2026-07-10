Принято решение по поиску семьи Усольцевых

Следственный комитет продлил поисковую операцию по розыску семьи Усольцевых в Кутурчинском Белогорье до 12 июля, сообщает kp.ru со ссылкой на региональное ведомство.

Дополнительные мероприятия начались 9 июля. Накануне издание сообщало о появлении новой версии. Как отмечалось, следы туристов могли быть намеренно уничтожены. В СК при этом продолжают придерживаться версии о несчастном случае.

28 сентября 2025 года в Красноярском крае, в районе Кутурчинского Белогорья, пропали четыре человека: предприниматель Сергей Усольцев, его супруга Ирина, их пятилетняя дочь Арина и собака. Исчезновение семьи вызвало множество слухов.

Ранее исследователь туристических трагедий Евгений Буянов в беседе с aif.ru заявил, что тайны гибели группы Дятлова и исчезновения семьи Усольцевых объединяет одно — цепочка неверных решений, наложившаяся на природные процессы. В случае с туристами на перевале ключевым стало то, что группа сама спровоцировала сход пластовой лавины, разбив лагерь в опасной зоне вместо безопасного лесного края, отметил собеседник.