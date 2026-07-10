В Краснодарском крае ликвидировали пожар на нефтезаводе после удара дронов

В Краснодарском крае полностью ликвидировано возгорание, возникшее на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в результате атаки беспилотников. Об этом в своём официальном канале на платформе MAX сообщил глава Северского района Алексей Чеверев. По его словам, все силы были оперативно брошены на тушение, и к настоящему моменту огонь полностью потушен.

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Пятничный налёт на район оказался массированным: дроны атаковали несколько объектов. По предварительной информации, жертв и пострадавших среди персонала и жителей нет. В настоящее время специалисты уточняют масштаб ущерба, нанесённого предприятию, а также оценивают состояние технологического оборудования. Работа завода временно приостановлена до завершения проверок.

Помимо промышленной площадки, фрагменты сбитых беспилотников были обнаружены в двух точках станицы Северской. В одном случае обломки упали во дворе частного домовладения, во втором - на территории местного предприятия. К счастью, в обоих эпизодах обошлось без разрушений и пострадавших. Специалисты уже приступили к изъятию и изучению остатков дронов.

На всех пострадавших участках развёрнута работа оперативных и специальных служб - сотрудников МЧС, полиции и инженерных подразделений. Они обеспечивают безопасность территорий, собирают улики и координируют действия по устранению последствий. Глава района держит ситуацию на личном контроле и обещает информировать общественность о дальнейших шагах.

Ильский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга России. Завод занимается приёмом, хранением и переработкой углеводородного сырья, а также отгрузкой готовой продукции автомобильным и железнодорожным транспортом. Мощность предприятия составляет 6,6 млн тонн в год, в его состав входят шесть технологических установок. Восстановление работы завода начнётся после полного завершения всех проверочных мероприятий и устранения выявленных повреждений.