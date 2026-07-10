В России завели дела о растлении подростков в секте

Уголовные дела возбуждены в Свердловской и Московской областях из-за секты, растлевавшей подростков. Об этом сообщил в Telegram-канале Следственный комитет России.

По данным ведомства, информация о деятельности «секты, совершающей преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних», была распространена в медиапространстве.

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области и СК России по Свердловской области по данным фактам расследуются уголовные дела. Кроме того, ведется работа по установлению потерпевших, в том числе проживающих на территории других регионов», - уточнили в СКР.

Председатель СК Росиии Александр Бастрыкин поручил предоставить доклады о ходе расследования.

По данным Рен ТВ, речь может идти о секте «Империя гусей». Она изначально была основана как творческое сообщество музыкальной группы. При этом создатели, по предварительным данным, продавали подросткам права на администрирование группы, затем банили и за возвращение требовали интимные фото и видео.

Среди пострадавших могут быть дети от 11 до 15 лет из разные регионов России, в том числе Новороссийска, Ижевска, Екатеринбурга и Подмосковья. Основателей секты подозревают в сексуальной эксплуатации более 20 подростков.

Ранее в Санкт-Петербурге был арестован местный житель, которого обвиняют в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних.По версии следствия, мужчина знакомился с детьми в интернете, после чего предлагал им деньги за съемку интимных видео. За каждое он платил по 500 рублей.