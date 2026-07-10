Американца обвинили в жестокой расправе над 5-летним сыном

В округе Мекленбург (штат Северная Каролина, США) перед судом предстал мужчина, обвиняемый в убийстве своего пятилетнего сына. Об этом сообщает WBTV.

Как выяснили журналисты по судебным архивам, ранее обвиняемый неоднократно привлекался к ответственности за насильственные преступления. Новое преступление было совершено в городе Пайнвилл в ночь на 9 июля.

По версии следствия, 31-летний Джехааз-Акил Халик Эколс, который не проживал с семьей, выбил дверь квартиры, вошел внутрь и заперся в комнате вместе с ребенком. Мать мальчика, услышав шум, открыла дверь и обнаружила раненого сына.

Прибывшие на место полицейские экстренно доставили ребенка в больницу, однако спасти его не удалось. Самого Эколса задержали вскоре после случившегося в ресторане быстрого питания неподалеку от места преступления. Ему предъявлено обвинение в убийстве первой степени, суд отказал ему в освобождении под залог.

Журналисты изучили криминальное прошлое Эколса и выяснили, что первая серия обвинений была выдвинута против него в октябре 2020 года за нападение на женщину и попытку задушить ее. Тогда дело закончилось условным сроком. В мае 2023 года в соседнем округе Гастон его судили за нанесение побоев - по материалам дела, он ударил человека в челюсть.

В марте 2026-го Эколс стал фигурантом дела о домашнем насилии: согласно показаниям, он без разрешения забрал автомобиль своей девушки, а в ответ на требование вернуть машину, ударил ее ключами по лицу, оставив глубокие царапины. Через три месяца, 15 июня, в полицию поступило новое заявление. Мужчину обвинили в жестоком избиении женщины. В медицинском отчете были зафиксированы многочисленные гематомы и следы от ударов на теле пострадавшей. Несмотря на эти вспышки насилия, Эколс оставался на свободе.