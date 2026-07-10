Пассажира Ryanair частично вытянуло из салона

Пассажира рейса авиакомпании Ryanair, следовавшего из Греции в Германию, частично вытянуло из салона после того, как на борту самолёта разбился иллюминатор.

Как пишет Reuters, воздушное судно выполняло рейс из города Салоники (Греция) в Мемминген (Германии). Однако вскоре после взлёта у самолёта оторвался кусок двигателя и разбил иллюминатор, после чего в салоне произошла разгерметизация. Как сообщают источники агентства, одного из пассажиров частично вытянуло из салона.

В авиакомпании заявили, что самолёт совершил посадку в аэропорту вылета. В Ryanair добавили, что после инцидента медицинская помощь потребовалась одному пассажиру, не уточнив при этом подробностей.

Ранее сообщалось, что у берегов Пакистана пропал грузовой самолёт Boeing 737 авиакомпании K2 Airways. На его борту находились пять человек. Позднее в Аравийском море были найдены обломки пропавшего воздушного судна.