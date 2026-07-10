$76.6687.67

Набитые миллионами рублей чемоданы нашли у россиянина в аэропорту

Lenta.ruиещё 8

В аэропорту Махачкалы таможенники пресекли нелегальный вывоз 177 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе России.

Набитые миллионами рублей чемоданы нашли у россиянина в аэропорту
© Lenta.ru

Пачки купюр нашли в чемоданах 38-летнего россиянина, который летел в Бишкек. Он рассказал, что получал эти деньги за продажу недвижимости, и подтвердил свои слова договором купли-продажи. Однако документы не соответствовали требованиям законодательства России, поэтому вывоз российской валюты был запрещен.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении создателей «Империи гусей».