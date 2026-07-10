18-летний сын бизнесмена помог мошенникам обчистить отца на ₽37 млн

В Санкт-Петербурге полицейские задержали 18-летнего молодого человека, которого подозревают в крупном хищении из жилища местного предпринимателя. Сумма ущерба составила более 37 миллионов рублей, а сам инцидент произошёл при участии телефонных аферистов.

По данным следствия, злоумышленник действовал не в одиночку. Он связался с 21-летним сыном бизнесмена и под вымышленным предлогом — якобы для проверки наличных средств — убедил его впустить незнакомца в отцовскую квартиру. Самого владельца жилья в тот момент не было дома.

Проникнув внутрь, парень вскрыл металлический сейф и забрал оттуда 37 430 000 рублей. Потерпевший обратился в правоохранительные органы вечером того же дня, после чего оперативники установили личность подозреваемого и задержали его.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Следствие выясняет все обстоятельства, включая роль третьих лиц, которые координировали действия задержанного по телефону.