Беременная женщина выпала с седьмого этажа и осталась жива

Во Владивостоке произошёл случай, который медики уже назвали исключительным. Беременная женщина, находившаяся на 30-й неделе беременности, упала с высоты седьмого этажа, но осталась жива и получила лишь незначительные травмы.

Информация об этом поступила из Министерства здравоохранения Приморского края. Там подчеркнули, что подобные эпизоды в мировой практике фиксируются крайне редко, и обычно падение с такой высоты заканчивается трагически.

Как рассказала сама пострадавшая, инцидент произошёл ночью, когда она не могла уснуть и решила протереть стекло в окне. Женщина поскользнулась и выпала спиной наружу, упав на землю. Примечательно, что она приземлилась таким образом, что основные внутренние органы не пострадали, а ушибы оказались незначительными. Соседка, услышавшая крик, немедленно вызвала скорую помощь.

Медики оперативно прибыли на место и госпитализировали пациентку. После полного обследования врачи констатировали лишь ушибы мягких тканей и стабильное состояние плода. Специалисты отмечают, что сохранение беременности при таком падении является почти невероятным стечением обстоятельств. В клинике заявили, что будут внимательно наблюдать за состоянием женщины до самых родов.

В настоящее время беременная находится под постоянным наблюдением врачей в перинатальном центре. Её жизни ничего не угрожает, а плод развивается без отклонений. Женщина уже пришла в сознание и может общаться с медицинским персоналом. Психологи также работают с ней, так как стресс от падения мог сказаться на её состоянии.