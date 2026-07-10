СМИ: военного ВСУ избили за замечание о русском языке

Украинский военный был избит в Одесской области после того, как потребовал выключить песни на русском языке. Об этом со ссылкой на украинские СМИ пишет РИА Новости.

По данным «Страны.ua», инцидент произошел в поселке Затока Одесской области.

«Военного избили арматурой за просьбу выключить русскую музыку», - утверждает издание.

При этом агентство УНИАН отметило, что военнослужащий находится в больнице с тяжелыми травмами.

Напомним, что на Украине ведется планомерная борьба с русским языком и культурой, включающая переименование улиц и снос памятников советским и российским деятелям. А в мае 2019 года был принят закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которому только украинский язык должен использоваться практически во всех сферах жизни.