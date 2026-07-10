Главред издания «Сапа» вышла из СИЗО

Главный редактор Telegram-канала «Сапа» Алина Джикаева вышла из СИЗО накануне вечером.

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Об этом рассказал ее адвокат Нвер Гаспарян в беседе с РИА Новости.

«Следователь освободил Алину Джикаеву из-под стражи, вчера вечером она вышла из СИЗО», — сказал он.

8 июля Джикаева призналась в передаче денег сотруднику полиции в период с 2020 по 2025 годы. Он перечисляла от 5 до 10 тысяч рублей сотруднику полиции за предоставление данных о происшествиях.

О задержании Джикаевой стало известно в апреле. По версии следствия, находясь в Москве, она получала информацию об оперативной обстановке в Дагестане и Северной Осетии, которая в числе прочего содержала персональные данные граждан. Следователи установили, что оперативный дежурный ДЧ УМВД России по Махачкале Шамсутдин Шамсутдинов получил от нее взятки на сумму более 250 тысяч рублей с июля 2020 по июнь 2025 года.