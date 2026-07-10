На фоне новостей о требованиях ФАС к Apple активизировались мошенники

В России зафиксирован рост числа фишинговых ресурсов, предлагающих покупку подарочных карт и сертификатов Apple. Как сообщают «Известия», злоумышленники используют информационную повестку вокруг предписания ФАС, которое обязало компанию устранить нарушения российского законодательства до 15 июля.

Специалисты по кибербезопасности отмечают, что за период с 8 июня по 8 июля было зарегистрировано 2659 доменов с упоминанием Apple — в среднем около 85 новых адресов ежедневно. После предупреждения ФАС за пять дней появилось 178 новых фишинговых сайтов, что на 109% выше обычного уровня. Аналогичный всплеск наблюдался после удаления приложений VK из App Store.

Мошенники создают поддельные сайты и Telegram-каналы, предлагая пополнить баланс App Store или приобрести сертификаты. Эксперты отмечают, что они играют на страхе пользователей потерять доступ к привычным сервисам и используют одноразовые ресурсы, которые действуют всего несколько дней. По словам руководителя сервиса Smart Business Alert Сергея Трухачева, каждая резонансная новость о компании сопровождается ростом активности злоумышленников.

Председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям Игорь Бедеров пояснил, что мошенники монетизируют информационную панику, создавая рекламные сети в соцсетях и мессенджерах. Он также отметил, что инфраструктура обмана работает в конвейерном режиме, позволяя оперативно запускать новые площадки взамен заблокированных. В ФАС предупредили, что в случае неисполнения требований Apple грозит оборотный штраф до 4 млрд рублей.