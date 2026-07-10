В Москве перекрыли канал незаконной миграции

Сотрудники полиции задержали в Москве приезжего из ближнего зарубежья, который обвиняется в подделке документов для мигрантов за 1,5-7 тыс. рублей.

Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Мои коллеги из ГУУР МВД России совместно с оперативниками из Юго-Восточного административного округа столицы и регионального управления ФСБ России перекрыли еще один канал незаконной миграции. Подозреваемый - приезжий из ближнего зарубежья - задержан с поличным в момент передачи фиктивных документов заказчику", - написала она в "Максе".

Волк добавила, что злоумышленник совместно с сообщниками в составе организованной группы за денежное вознаграждение изготавливал и реализовывал поддельные документы для легализации иностранцев. Стоимость их услуг варьировалась от 1,5 тыс. до 7 тыс. рублей.

"В ходе обыска по адресу проживания фигуранта обнаружено свыше 50 комплектов документов с признаками подделки, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение", - добавила представитель ведомства.

По словам Волк, установлено, что для сбыта фальшивых документов соучастники встречались в одном из кафе на юге столицы.

"Там задержаны восемь иностранцев, которые находились на территории России с нарушением миграционного законодательства", - рассказала она.

В отношении четверых работников заведения и четверых посетителей составлены протоколы об административных правонарушениях.

По факту незаконного привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности в отношении владельца кафе проводится проверка. Возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 322.1 УК РФ). Фигуранту предъявлено обвинение, он арестован.