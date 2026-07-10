Посольство РФ в Испании не получало данных о пострадавших при пожаре россиянах

Посольство России в Мадриде на данный момент не получало сведений о пострадавших гражданах РФ в результате лесного пожара в испанской провинции Альмерия (автономное сообщество Андалусия).

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Как сообщили ТАСС в диппредставительстве, "данных о пострадавших россиянах по состоянию на текущий момент не поступало".

Возгорание началось 9 июля в районе населенного пункта Лос-Гальярдос. Ранее сообщалось о 12 погибших при пожаре. Как заявляли региональные власти, все жертвы или большинство могут оказаться иностранцами.

Тушение огня осложняется сильными порывами ветра. В борьбе со стихией задействованы сотни людей, в том числе военные. Пожар, причиной которого могло стать падение опоры линии электропередачи, уже охватил более 3 тыс. га.