Мужчина убил жену с детьми и улетел в Африку

В Великобритании полиция обнаружила тела женщины и двоих детей в их собственном доме. По информации Metro, убийство было совершено с особой жестокостью.

Правоохранители проникли в жилище после сигнала от соседей или знакомых — девочки в возрасте 15 и пяти лет перестали появляться на улице, что вызвало беспокойство окружающих.

По данным следствия, главный подозреваемый — 45-летний супруг погибшей. Мужчина успел покинуть территорию Соединенного Королевства: он воспользовался британским паспортом и вылетел из лондонского аэропорта Хитроу в Зимбабве, сообщает издание.

В полиции отказались от развернутых комментариев, сославшись на тайну следствия.

«Обстоятельства произошедшего устанавливаются, поэтому мы не можем предоставить дополнительную информацию», — заявили в правоохранительных органах.

Расследование продолжается.