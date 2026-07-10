Как сообщает Telegram-канал SHOT, арестованная судом блогер Диана Шурыгина моет полы и туалеты в камере СИЗО «Печатники».

«Диана Шурыгина моет полы и туалеты в камере СИЗО «Печатники»... Соседки узнали блогершу-порнозвезду и заставили её трудиться», — говорится в материале.

По данным канала, в камере вместе с ней сидят женщины, задержанные по делам о наркотиках, хулиганстве и мошенничестве и Шурыгина там единственная, кто арестован по делу, связанному с фильмами для взрослых.

«Из развлечений также прогулки во дворике, спортзал, библиотека и мастерские, где можно вышивать или вязать», — добавляется в статье.

Уточняется, что с Шурыгиной в СИЗО работает психолог.

Ранее сообщалось, что была арестована порноактриса, с которой Шурыгина снимала откровенные видео.