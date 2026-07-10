Названы причастные ко взрывам в Дамаске во время визита Макрона

Сотрудники сил внутренней безопасности Сирии задержали группу боевиков, организовавших взрывы в Дамаске во время визита президента Франции Эмманюэля Макрона.

Об этом заявил телеканалу Al Ikhbariya начальник провинциального управления МВД генерал Ахмед ад-Даллати.

"Первоначальное расследование в отношении членов ячейки, причастных к взрывам 7 июля в центре Дамаска, выявило их связь с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ)", - указал генерал.

Он сообщил, что силовики провели спецоперации в нескольких районах города и его окрестностях после того, как установили наблюдение за одним из террористов. В результате были арестованы все члены ячейки, организовавшей взрывы. Данных об их численности не приводится.

"Мы железной рукой нанесем удар по всем, кто попытается дестабилизировать ситуацию в Сирии и помешать процессу послевоенного восстановления", - подчеркнул ад-Даллати.

По данным МВД арабской республики, взрывы в центре сирийской столицы привели к гибели 1 и ранению свыше 30 человек, в том числе 4 полицейских. Среди пострадавших оказался замминистра туризма Сирии Фарадж аль-Кашкуши. Он получил ранение в ногу и был госпитализирован. Бомбы сдетонировали поблизости от здания министерства туризма в момент, когда сотрудники сирийских сил безопасности пытались их обезвредить. Одна из них была заложена в мусорный бак, другая - в припаркованный автомобиль.

Взрывы прогремели в районе гостиницы Four Seasons, в которой остановился находившийся в Сирии с визитом Макрон. Однако, по данным телеканала Al Hadath, кортеж французского лидера покинул резиденцию за 15 минут до происшествия. Ни он сам, ни сопровождавшие его лица не пострадали.