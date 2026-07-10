ФСБ показала кадры предотвращения теракта на военном аэродроме в Ростове-на-Дону

Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видеозапись операции по предотвращению теракта с использованием FPV-дронов, оснащенных элементами искусственного интеллекта. По данным спецслужбы, атака готовилась на военный аэродром в Ростове-на-Дону.

В Ростовской области был установлен россиянин, которого представители Главного управления разведки Минобороны Украины пытались склонить к совершению диверсионно-террористического акта. За подрыв военного аэродрома "Ростов-Центральный" ему пообещали денежное вознаграждение.

Целью готовившейся атаки было разрушение инфраструктуры аэродрома, уничтожение личного состава и вывод из строя авиационной техники. В ФСБ также сообщили, что для совершения теракта планировалось использовать 13 FPV-дронов с системами искусственного интеллекта. По данным ведомства, каждый беспилотник был оснащен боевой частью мощностью более 1 кг в тротиловом эквиваленте.