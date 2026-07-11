Десять человек спасены при пожаре в жилом доме на севере Москвы

Во время тушения пожара в спортзале в подвале жилого дома на Дмитровском шоссе спасены 10 человек. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил осведомленный источник.

«В девятиэтажном жилом доме на Дмитровском шоссе произошел пожар в подвале. Из помещения идет черный дым. Возгорание произошло в помещении спортзала в подвальном помещении дома», – рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте работают спасатели, площадь пожара составила 5 кв. м. Принятыми мерами были спасены 10 человек.