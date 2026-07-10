Землетрясение произошло в российском регионе

Землетрясение произошло у побережья Южных Курил. Об этом сообщает начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова, ее слова передает РИА Новости.

Подземные толчки зафиксировали в ночь на пятницу, 10 июля. Их магнитуда достигала 4,7 — это сейсмологи считают ощутимым землетрясением. Эпицентр явления находился в Тихом океане, в 101 километре восточнее села Малокурильское на острове Шикотан. Очаг залегал на глубине 20 километров.

Жители российского региона почувствовали толчки силой до трех баллов, уточнила Семенова. О пострадавших и разрушениях информация не поступала, угрозу цунами не объявляли.

Утром того же дня в регионе произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,2. Его эпицентр находился в 81 километре восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир.

«Очаг подземных толчков залегал на глубине 59 километров», — уточнила сейсмолог.

Жители острова ощутили землетрясение силой 2-3 балла. Тревогу цунами тоже не объявляли.

Накануне землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Чехии.