В Таганроге эвакуируют жителей, чьи дома попали в зону ЧС после атаки БПЛА

В Таганроге после атаки украинских беспилотников началась эвакуация жителей, чьи дома попали в зону ЧС.

Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

«В настоящее время оперативно эвакуируем людей, чьи дома попали в зону ЧС», — написала она в MAX.

По словам Камбуловой, беспилотная опасность в городе сохраняется.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о пожарах на объектах хранения нефтепродуктов и в морском порту в регионе после ночной атаки БПЛА.