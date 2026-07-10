В Таганроге эвакуируют жителей, чьи дома попали в зону ЧС после атаки БПЛА

В Таганроге после атаки БПЛА эвакуируют жителей, чьи дома попали в зону ЧС
В Таганроге после атаки украинских беспилотников началась эвакуация жителей, чьи дома попали в зону ЧС.
Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.
«В настоящее время оперативно эвакуируем людей, чьи дома попали в зону ЧС», — написала она в MAX.
По словам Камбуловой, беспилотная опасность в городе сохраняется.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о пожарах на объектах хранения нефтепродуктов и в морском порту в регионе после ночной атаки БПЛА.