СК назвал причину смерти двух пропавших в российском регионе школьниц

Предварительной причиной смерти двух пропавших в Кызыле 1 июля школьниц стало утопление. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Тува.

По данным ведомства, точную причину смерти определят результаты судебно-медициеской экспертизы.

Ранее сообщалось, что во время осмотра потерпевших с участием судебно-медицинского эксперта признаков, которые бы свидетельствовали о насильственном характере смерти школьниц, не обнаружено.

9 июля Тело одной школьницы нашли на берегу Енисея, недалеко от поселка Сукпак. Вторую обнаружили в тот же день в районе села Ийи-Тал Улуг-Хемского района.