Названа предварительная причина смерти двух девочек в Туве

Предварительной причиной смерти двух 12-летних девочек, пропавших 1 июля в Туве и найденных в четверг, 9 июля, в реке Енисей, стало утопление. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по Республике Тыва.

© Официальный канал ГУ МЧС России по Республике Тыва в «Максе»/ ТАСС

В ведомстве уточнили, что для установления точной причины гибели назначены судебно-медицинские экспертизы. Их результаты подтвердили, что на телах детей отсутствуют признаки насильственной смерти, а наиболее вероятной причиной произошедшего является утопление.

О пропаже школьниц республиканское МВД сообщило на минувшей неделе. Девочки ушли из своих домов в Кызыле вечером 1 июля и перестали выходить на связь. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Тела погибших были обнаружены в четверг: одну нашли на берегу Енисея, вторую – у села Ийи-Тал. Родители опознали своих детей.