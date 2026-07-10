Действующие сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) замешаны в теракте в Монако. Об этом заявил ТАСС глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

© Лента.ру

«Задержанные по подозрению в убийстве 39-летней Анастасии Березовской, которую Интерпол разыскивал за покушение на подпадающего под санкции украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, являются украинскими силовиками», — рассказал Медведчук.

Одним из них, по словам Медведчука, выступает действующий сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Владислав Р., ему 33 года и он уроженец Житомира. Владислав проходил службу в воинской части А2772 Сил специальных операций ВСУ.

Исполнитель теракта в Монако попала на видео перед взрывом

Вторым задержанным по делу о теракте является 49-летний уроженец города Умань Виталий Ж., который до 2020 года служил в полиции Киевской области, в данный момент он является действующим сотрудником СБУ.

«В данном случае речь идет о спецоперации силовиков, спланированной преступным режимом Зеленского (президента Украины Владимира Зеленского — прим. «Ленты.ру»). Убийство исполнителя - это попытка скрыть заказчика, но ведь он очевиден, слишком много следов оставлено, слишком явный мотив преступного режима, ведь на кону стоят сотни миллиардов евро», — подчеркнул политик.

Ранее были раскрыты «странности» готовившегося покушения на олигарха в Монако.