Во Львове СБУ и полиция начали задержания участников бунта против ТЦК

Служба безопасности Украины (СБУ) и Национальная полиция начали задерживать участников массового протеста против сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), произошедшего во Львове на западе Украины в ночь на четверг.

Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале СБУ, задержан 23-летний житель Львова, которого подозревают в избиении полицейского. По данным следствия, мужчина был среди лиц, которые вначале заблокировали автомобиль ТЦК, а затем повредили и перевернули его. Когда полиция пыталась остановить действия протестующих, они начали оказывать активное сопротивление. В частности, задержанный напал на полицейского и нанес ему телесные повреждения.

В ведомстве добавили, что начато расследование по статье о препятствовании деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, причастным грозит до восьми лет тюрьмы. СБУ подчеркнула, что вместе с полицией продолжает комплекс следственных и оперативных мероприятий, устанавливая всех лиц, причастных к массовым беспорядкам.

В ночь на четверг жители одного из крупнейших жилых массивов Львова вышли на стихийный протест против сотрудников военкомата, задержавших мужчину. Они скандировали: "Позор", - раскачивали автомобиль ТЦК и били по нему. В итоге протестующие смогли перевернуть машину. По данным офиса генпрокурора Украины, в протесте приняли участие около 200 человек.