Молодого человека задержали за избиение оппонента при конфликте в центре Москвы

В Тверском районе столицы оперативники задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.

«Между двумя группами граждан, находившихся на ул. Новослободская, возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес удар кулаком в область лица своему оппоненту. Пострадавший от удара упал и ударился головой об асфальт и бордюр, повредив при этом теменную кость головы. Мужчина, нанесший удар, скрылся на автомобиле. Нарядом скорой медицинской помощи потерпевший был доставлен в лечебное учреждение. Согласно заключению медиков, его здоровью причинен тяжкий вред», – говорится в сообщении.

В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий сотрудники полиции на ул. Краснопролетарская задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний молодой человек. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.