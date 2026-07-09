В ЛНР при атаке дрона ВСУ на автобус пострадали два человека

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника нанесли удар по рейсовому автобусу Кременная - Луганск в ЛНР, ранения получили две женщины. Об этом в "Максе" сообщил глава республики Леонид Пасечник.

"Вражеский дрон атаковал рейсовый автобус Кременная - Луганск при посадке пассажиров в поселке Старая Краснянка. Ранения получили 81-летняя и 63-летняя женщины", - написал он.

По информации главы региона, в Кременском округе украинский беспилотник ударил по частному дому, пострадала 61-летняя женщина.