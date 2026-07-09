Убивший 12-летнюю девочку в Ленобласти попытался покончить с собой

Федор Мехнин, убивший 12-летнюю девочку в Ленинградской области, пытался покончить с собой в камере, где его держат под стражей. Об этом в четверг, 9 июля, пишет Telegram-канал «112».

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По данным Telegram-канала, при задержании у него в рюкзаке было три миллиона, он обокрал своих партнеров и пытался сбежать.

Трагедия произошла 2 июля, когда школьница ушла в лес за грибами и не вернулась. На следующий день ее тело обнаружили участники поисковой операции, после чего было возбуждено уголовное дело об убийстве.

По подозрению в совершении преступления задержан 42-летний предприниматель Федор Мехнин, состоявший в правлении СНТ «Захожье». Суд отправил его под стражу на два месяца. Что известно о преступлении — в материале «Вечерней Москвы».