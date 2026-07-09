Режим ЧС ввели в округе Ставрополья из-за пожара после атаки БПЛА

Режим ЧС муниципального характера ввели в Шпаковском муниципальном округе Ставропольского края, где произошел пожар на промышленном объекте в результате атаки БПЛА. Об этом 9 июля сообщили в пресс-службе региональной администрации.

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— В целях устранения угрозы жизнедеятельности населения и полной ликвидации последствий взрыва и возгорания на промышленном объекте в результате атаки беспилотных летательных аппаратов администрация (...) постановляет признать обстановку, сложившуюся на территории Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, чрезвычайной ситуацией муниципального характера, — говорится в заявлении.

В этот же день режим ЧС техногенного характера из-за пожаров на полях с урожаем ввели в Запорожской области. Глава региона Евгений Балицкий заявил, что на протяжении месяца область подвергалась массированным атакам украинских беспилотников. Из-за этого на урожайных полях начались многочисленные пожары общей площадью 1479 гектаров.

28 июня президент России Владимир Путин сообщил, что Москве поступило предложение ограничить боевые действия четырьмя регионами — Херсонской и Запорожской областями, ДНР и ЛНР.