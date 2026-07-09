В Запорожской области ввели режим ЧС техногенного характера
В Запорожской области вводится режим ЧС техногенного характера, заявил губернатор региона Евгений Балицкий после внепланового заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Он отметил, что с начала июня в результате массовых атак БПЛА в регионе были зафиксированы многочисленные пожары на полях с урожаем, общая площадь уничтоженных посевов озимой пшеницы составила 1479 гектаров.
По его словам, режим ЧС будет действовать до особого распоряжения.
Ранее Балицкий сообщил о массированном обстреле Каменки-Днепровской.