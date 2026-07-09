Суд в Москве отправил в колонию создателей финансовой пирамиды

Группа злоумышленников в Москве получила реальные и условные сроки за хищение более 240 млн рублей у 200 вкладчиков под видом выгодных инвестиций, по сути оказавшихся финансовой пирамидой.

Бабушкинский районный суд Москвы признал виновными 11 участников организованной преступной группы в масштабном мошенничестве, сообщает столичная прокуратура.

Жертвами аферистов стали 200 человек, большинство из которых – пенсионеры. Общий ущерб от действий преступников превысил 240 млн рублей.

Злоумышленники создали два фиктивных кооператива и активно рекламировали их финансовую стабильность. С ноября 2018 года по сентябрь 2022 года они заключали с гражданами договоры пае-накопления. Преступники обещали клиентам высокую доходность и гарантии возврата средств, однако изначально не планировали выполнять обязательства.

Полученными деньгами мошенники распоряжались по своему усмотрению, дело в отношении организаторов выделено в отдельное производство. Суд приговорил троих фигурантов к реальному лишению свободы на сроки от семи до десяти лет. Остальные восемь участников преступной группы получили условное наказание.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года прокуратура направила данное уголовное дело в Бабушкинский районный суд столицы.

Ранее правоохранители завершили расследование дела о создании другой финансовой пирамиды в Кировской области. А в ноябре суд на Кубани назначил организаторам кооператива «Сберегательный союз» до девяти лет лишения свободы.