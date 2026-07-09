Иноагента Слепакова объявили в розыск в России

Комика Семена Слепакова* (признан иноагентом в России) объявили в розыск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

Отмечается, что сотрудники Следственного комитета завершили расследование уголовного дела в отношении Слепакова*. В итоге его заочно обвинили в уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

Как объяснили в пресс-службе, Слепаков* дважды в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение закона об иноагентах. Из-за этого его заочно арестовали и объявили в розыск.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении Семена Слепакова*. Он обвиняется в <...> "уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах», — сообщили в СК.

Ранее СМИ сообщили, что уехавшие из России иноагенты могут лишиться своего имущества в РФ.

*признан иноагентом в России.