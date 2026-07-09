Иноагента Слепакова объявили в розыск в России

Иноагента-комика Семёна Слепакова* объявили в розыск. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Как отмечается, дело комика, обвиняемого в неисполнении обязанностей иностранного агента, завершено.

«Фигуранту заочно предъявлено обвинение, он объявлен в розыск. По ходатайству следствия в отношении него заочного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

В начале апреля стало известно, что против Слепакова завели уголовное дело за нарушение закона об иноагентах.

Живущий в Израиле комик говорил, что ощущает неопределённость.

* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 14.04.2023.