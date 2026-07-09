В Петербурге в Театре им. Комиссаржевской произошел пожар

Пожар произошел в театре имени В. Ф. Комиссаржевской на Итальянской улице в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра.

"В театре в данный момент возгорание. Работают пожарные, спектакль отменен", - отметили в пресс-службе.

При эвакуации артисты и сотрудники театра не видели прямого возгорания.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по городу, сообщение о пожаре на Итальянской, 19, поступило в 16:10 мск. Уже в 16:14 мск ранг пожара повышен до номера 2. Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлечено от МЧС 7 единиц техники и 35 человек личного состава.

Позже в ведомстве сообщили о локализации пожара. Площадь возгорания составила 50 кв. м.

В пресс-службе театра отметили, что спектакль "Месяц в деревне" был отменен.

"Уважаемые зрители, спектакль "Месяц в деревне" сегодня, 9 июля, отменен по техническим причинам. Билеты подлежат возврату по месту приобретения", - говорится в сообщении.

В новость внесены изменения (16:56 мск) - добавлена информация о локализации пожара.