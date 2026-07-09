Потоп в частной галерее в Москве повредил картины на 50 миллионов рублей

Трубу прорвало в частной галерее Омельченко в Староконюшенном переулке на Старом Арбате в Москве. Из-за потопа повреждения получили 10 картин, которые принадлежат знаменитостям. Сумма ущерба оценивается в 50 миллионов рублей. Об этом в четверг, 9 июля, сообщили в Telegram-канале Mash.

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— Здесь хранились произведения продюсера «Смешариков» Ильи Попова, главы «Новых людей» Владислава Даванкова, музыкантов ST и T-Killah, теннисистки Надежды Петровой, гимнаста Никиты Нагорного. Пострадали как минимум 10 их картин и десятки других экспонатов. По предварительной оценке, ущерб превышает 50 миллионов, — говорится в публикации.

Инцидент произошел еще 5 июля. Владелец галереи узнал о потопе спустя два часа. Позднее на место прибыли коммунальщики. Поврежденные картины готовят к реставрации.

Ранее из научного института в Ногинске украли 104 картины.

Стоимость полотен оценили в 32 миллиона рублей. Силовики задержали подозреваемых — мужчину и бывшую сотрудницу института. Она помогла злоумышленнику отключить сигнализацию в здании. В отношении напарников возбудили уголовное дело. Картины нашли и вернули владельцу.