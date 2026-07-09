Пассажирский автобус из Москвы загорелся под Ростовом

В четверг, 9 июля, на федеральной магистрали М-4 «Дон» в Аксайском районе Ростовской области произошло возгорание двухэтажного автобуса, следовавшего по междугороднему маршруту. По данным регионального управления МЧС, инцидент затронул пассажирский транспорт.

© Московский Комсомолец

Автобус, выполнявший рейс по направлению из Москвы в Ставрополь, был оперативно покинут пассажирами. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Пламя было успешно ликвидировано. На место инцидента уже направлен резервный транспорт, который доставит пассажиров к месту назначения.