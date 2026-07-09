Родители узнали в найденных мертвыми у Енисея девочек своих детей

Родители девочек, которые пропали 1 июля в Кызыле, опознали тела детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление СК России по Республике Тыва.

По данным ведомства, тела нашли 9 июля в реке Енисей вблизи сел Сукпак и Ийи-Тал. Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.

«В эти минуты следователи провели опознание тел девочек, по результатам которого обе опознаны родителями. Проведение следственных действий, направленных на установление полной картины произошедшего, продолжается», — добавили в СК.

Напомним, что девочки 12 и 13 лет пропали 1 июля в Кызыле. Согласно камерам видеонаблюдения, они пошли к реке Енисей. На берегу нашли их телефоны, а позднее тапок и сандалию. Об обнаружении тел стало известно 9 июля. Возбуждено уголовное дело, прокуратура ведет проверку.