Россиянка погибла от теплового удара в Испании

Уроженка России умерла в Андалусии из-за теплового удара. Об этом со ссылкой на региональный департамент здравоохранения пишет ТАСС.

По данным ведомства, женщине было 59 лет, ее смерть стала четвертым летальным исходом в регионе с момента наступления аномальной жары.

«Погибшая - 59-летняя женщина, родившаяся в России и проживавшая в Севилье с 2014 года, - умерла после длительного пребывания на улице при очень высокой температуре», - уточнили власти.

Ранее Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM) сообщил о том, что с 22 по 28 июня более 3,5 тысяч человек погибли в Нидерландах из-за жары. За этот же период во Франции из-за аномальных температур скончались более двух тысяч человек.