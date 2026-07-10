Найдены тела двух из четырех утонувших в Якутии оленеводов

Водолазы и волонтёры обнаружили на дне реки Алдан тела двух мужчин из четырёх пропавших без вести после опрокидывания лодки. Инцидент произошёл накануне, когда лодка «Обь» с 5 пассажирами перевернулась в районе села Угоян. Одному из находившихся на борту удалось самостоятельно добраться до берега.

Тела обнаружили утром 10 июля. Спустя почти час останки подняли на поверхность и провели опознание. Спасатели уточняют, что сейчас ведётся поиск ещё двоих человек, которые до сих пор числятся без вести отсутствующими.

Для усиления операции из посёлка выдвинулся дополнительный экипаж службы спасения в составе 3 сотрудников. Ранее утром к месту трагедии уже прибыли 4 водолаза, которые обследовали дно в районе переворота. По предварительной информации, все пассажиры лодки - оленеводы. Мужчины возвращались из соседнего села Хатыстыр, где, по данным спасателей, перед выездом они употребляли спиртное.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности, повлёкшего по неосторожности гибель людей. Точные причины крушения устанавливаются, работа на воде продолжается.