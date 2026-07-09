В Якутии перевернулась лодка с пятью пассажирами, четверо пропали без вести.

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Об этом сообщила служба спасения региона.

"9 июля в 16:37 ч. поступило сообщение о происшествии на р. Алдан. По данным начальника Алданского поисково-спасательного отряда А. В. Гришина, примерно в 25 км выше по течению от поселка Угоян произошло опрокидывание моторной лодки "Обь", - говорится в сообщении.

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Как уточняется, на борту лодки находились пять человек. Один из них сумел самостоятельно выбраться на берег. Судьба остальных четырех пассажиров остается неизвестной.