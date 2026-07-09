Тройное убийство в Таганроге: что известно к этому часу

Тела трех человек были найдены сегодня в частном доме в Таганроге. По подозрению в убийстве задержан бизнесмен, ранее работавший в полиции. Что известно о трагедии к этому часу, в материале «Рамблера».

Что произошло?

По данным ГУ МВД России по региону, в доме были обнаружены тела двух женщин 60 и 86 лет и мужчины 64 лет «с признаками насильственной смерти». Подозреваемый в убийстве местный предприниматель скрылся с места происшествия на машине.

44-летний бизнесмен «жестоко убил отца своей жены, а ее мать и бабушку застрелил из карабина «Сайга»», утверждает Telegram-канал «База».

В МВД сообщили, что подозреваемый в итоге был обнаружен и задержан в Пролетарском районе города Ростова-на-Дону.

«Ведется розыск родственника задержанного, он проверяется на причастность к совершению данного преступления», - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе «Макс».

Следственное управление СКР по Ростовской области возбудило уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). На месте трагедии продолжают работать следователи и криминалисты.

Возможные причины конфликта

Преступление было совершено на фоне бракоразводного процесса. Супруги не могли поделить имущество, а также договориться о воспитании детей, утверждают СМИ.

О погибших известно, что хозяин дома имел бизнес по доставке товаров, а также автошколу. Сотрудники фирмы, которую он возглавлял, отзываются о нем очень хорошо. По открытым данным, подозреваемый в расправе Евгений также владел автошколой, только другой, пишет газета «Аргументы и факты».

При этом родственники бизнесмена не верят, что он мог совершить убийство. Их слова приводит «Комсомольская правда».

«Они разводились с 2011 года! Имущество они делили, да. Но там только дом и все. Да, у них трое детей. Но с этим проблем не было. Старшей дочери уже 18 лет, а двое других детей жили с матерью», - рассказали они.

Подозреваемого в убийстве трёх человек в Таганроге задержали

Что известно о подозреваемом в убийстве

Подозреваемый в тройном убийстве семьи в Таганроге ранее работал оперативником, но затем ушел в бизнес и стал известен в городе как владелец одной из автошкол, пишет «Комсомольская правда».

Согласно материалам Арбитражного суда, которые приводит газета, бизнесмен оформил на себя классы для обучения водителей, но платил за аренду всего 1 000 рублей в месяц. Реальная цена была в сотни раз выше, а директор фирмы-арендодателя даже не подозревал о существовании договоров.

«В прошлом году суд заставил бизнесмена вернуть долги. Были у него и другие разбирательства. Один из клиентов заплатил 50 000 рублей за курсы на права категории «С», но начала занятий так и не дождался. Возвращать оплату бизнесмен отказался, деньги также пришлось забирать через суд», - отмечается в публикации.

Также в последние два года владелец автошколы конфликтовал с ростовским блогером, который утверждал, что ему угрожали, «не стесняясь в выражениях».

Напомним, что ранее местный житель напал с ножом на врачей в Махачкалинской Центральной больнице. Пострадали два человека.