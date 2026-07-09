Эксперт предупредил о новой схеме мошенничества с абитуриентами

Злоумышленники все чаще связываются с поступающими в вузы от имени приемных комиссий, рассказал RT киберэксперт Тимофей Воронин.

По его словам, количество подобных случаев увеличивается с каждым годом. Преступники предлагают за денежное вознаграждение гарантированное зачисление, место в общежитии или содействие в прохождении дополнительных испытаний.

Особую активность мошенники проявляют в мессенджерах и специализированных группах для абитуриентов. Такой подход позволяет им адресно воздействовать на потенциальных жертв, что значительно повышает эффективность схемы. Кроме того, злоумышленники нередко используют данные о ходе приема, включая личную информацию поступающих, которая становится доступной из-за утечек.

Наиболее часто абитуриентам предлагают помощь в сдаче экзаменов в магистратуру, аспирантуру или дополнительные испытания в бакалавриат. Воронин отметил, что весной и осенью активно рекламируются подобные услуги, однако большая часть таких предложений является мошенничеством.

Эксперт рекомендует немедленно прерывать общение, если в мессенджере поступает сообщение от лица приемной комиссии с требованием оплаты за приоритетное заселение, донабор или поступление. По его словам, такие предложения всегда исходят от злоумышленников.