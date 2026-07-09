Задержанная за подготовку теракта против офицера в Москве сдала на допросе куратора

Куратор задержанной за подготовку теракта в отношении высокопоставленного офицера Минобороны ранее жил в России и работал на спецслужбы Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Девушка во время допроса рассказала, что познакомилась с куратором в 2020 году, а в 2024-м начала с ним общаться. В ходе общения выяснилось, что он вел разведывательную деятельность для украинских служб на территории России. Узнав об этом, девушка предложила свою помощь.

Во время проверочного задания она собрала IP-адреса Wi-Fi в некоторых заведениях общепита в центре Санкт-Петербурга. После этого ей дали задание переехать в Москву, где она следила за определенным человеком.

«Я представляла, что это высокопоставленное лицо. Понимала, что целью данной слежки являлась его ликвидация», — призналась во время допроса задержанная.

9 июля в Москве предотвратили теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны России, планировавшийся спецслужбами Украиной. В результате оперативных мероприятий была задержана гражданка РФ 2001 года рождения, которая в 2024 году была завербована через мессенджер WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) для слежки за высокопоставленными военными в Москве и Санкт-Петербурге. Куратор вел с ней романтическую переписку и обещал продолжить отношения после выполнения заданий.

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Задержанную поместили под стражу, она признала свою вину. Против нее возбудили дело о приготовлении к теракту. Девушку также проверяют на госизмену.