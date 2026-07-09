Жителя Череповца задержали за призывы к экстремизму

Житель города Череповца Вологодской области задержан за публичные призывы к экстремизму. В социальных сетях он призывал к насилию в отношении российских военнослужащих, сообщила пресс-служба УФСБ по региону.

Установили, что мужчина 1973 года рождения разместил в общем доступе в соцсетях "комментарий с призывом к осуществлению насильственных действий" против военнослужащих России, говорится в сообщении.

Следственное подразделение УФСБ России по Вологодской области завело уголовное дело по части 2 статьи 280 УК России (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета). Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.