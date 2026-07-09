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Отключение электроснабжения на Запорожье не повлияло на безопасность ЗАЭС

ТАССиещё 1

Масштабное отключение электроэнергии в населенных пунктах Запорожской области из-за повреждения ВСУ ключевого энергообъекта не повлияло на безопасность Запорожской АЭС. Все системы работают штатно, сообщила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Отключение электроснабжения на Запорожье не повлияло на безопасность ЗАЭС
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"Отключение электроснабжения в области не повлияло на безопасность Запорожской АЭС. Станция работает в штатном режиме, безопасность эксплуатации обеспечена в полном объеме. Все необходимые системы функционируют в соответствии с алгоритмами, угроз для безопасности нет", - сказала она.