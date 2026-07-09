Отключение электроснабжения на Запорожье не повлияло на безопасность ЗАЭС

Масштабное отключение электроэнергии в населенных пунктах Запорожской области из-за повреждения ВСУ ключевого энергообъекта не повлияло на безопасность Запорожской АЭС. Все системы работают штатно, сообщила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

"Отключение электроснабжения в области не повлияло на безопасность Запорожской АЭС. Станция работает в штатном режиме, безопасность эксплуатации обеспечена в полном объеме. Все необходимые системы функционируют в соответствии с алгоритмами, угроз для безопасности нет", - сказала она.