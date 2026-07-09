Иностранец угрожал ножом прохожим в подмосковном Воскресенске

Иностранец в возрасте 38 лет угрожал ножом прохожим на улице в подмосковном Воскресенске. Об этом в четверг, 9 июля, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе Росгвардии по Московской области.

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— К находившимся на маршруте патрулирования росгвардейцам обратился взволнованный мужчина. Он пояснил, что неизвестный с ножом в руке приставал к прохожим на улице. Когда неравнодушный гражданин сделал злоумышленнику замечание, тот направился в его сторону, выкрикивая угрозы убийством, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Силовики задержали иностранца и доставили его в полицейский участок. Правооханители начали проверку.

Ранее другой мужчина избил прохожего около Алексеевского пруда в Балашихе. Росгвардейцы задержали агрессора. Его передали полиции. Медики доставили пострадавшего в больницу.

До этого пьяный москвич угрожал пистолетом мужчине при входе на станцию метро «Яхромская». Затем злоумышленник избил его. Полицейские задержали подозреваемого и возбудили дело.