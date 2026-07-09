Жителя Херсонщины осудили за участие в нацбате "Азов"

Суд приговорил жителя Херсонской области к шести годам лишения свободы за участие в националистическом батальоне "Азов" (признан террористической организацией, запрещен в России). Об этом сообщили в УФСБ по региону.

"Южным окружным военным судом вынесен обвинительный приговор по уголовному делу, возбужденному и расследованному по материалам УФСБ России по Херсонской области в отношении жителя региона 1975 года рождения, причастного к совершению преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.4 УК России (организация террористического сообщества и участие в нем).<…> С учетом мнения государственного обвинителя, суд назначил виновному наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - сказано в сообщении.

В следственном управлении СК РФ по Херсонской области уточнили, что с середины мая по конец августа 2015 года фигурант Олег Дорошенко добровольно принимал участие в нацбатальоне "Азов". "В указанный период обвиняемый выполнял функции механика-водителя БМП-1, в том числе участвовал в осуществлении насильственных преступлений против мирного населения Донецкой Народной Республики, чтобы дестабилизировать органы местной власти", - говорится в канале управления в "Максе".

Преступление расследовалось СУ СК по Херсонской области. По информации следствия, в конце августа 2015 года, выполняя задачи незаконного движения, Дорошенко получил ранение и был комиссован из рядов "Азовцев". Проживая в городе Алешки Херсонской области, мужчина тщательно скрывал свое участие в батальоне до момента пресечения данной противоправной деятельности сотрудниками УФСБ России по Херсонской области.