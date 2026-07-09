Пропавшие у водоема в Уссурийске девушки были иностранками

Девушки, которые, предположительно, утонули в искусственном водоеме парка отдыха в Уссурийске, вероятно, являются уроженками одной из стран Средней Азии.

Об этом ТАСС рассказал источник, знакомый с обстоятельствами происшествия.

"Они, насколько я знаю, иностранки [из Средней Азии] и пошли [в воду] одетые", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что это произошло около 14:00 (07:00 мск). Спуск в местный водоем пологий, но глубина варьируется - в этом месте ориентировочно от 2 до 4 м.

В парк отдыха и спорта "Радужный" уже выехал Уссурийский городской прокурор Михаил Рудницкий для координации работы правоохранительных органов и специальных служб. Организована проверка по факту происшествия.

В парке Уссурийска ищут двух утонувших в искусственном водоеме девушек

Как сообщал ТАСС, сегодня днем в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение, что во время купания в искусственном водоеме парка, предположительно, утонули две девушки 2008 и 2005 годов рождения. Третью девушку - 2006 года рождения - удалось спасти сотрудникам базы отдыха, ее передали бригаде скорой помощи.