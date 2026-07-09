В Димитровграде Ульяновской области пропал ребенок

Волонтеры ведут поиски 12-летнего мальчика, который пропал в городе Димитровграде Ульяновской области 8 июля. Об этом сообщается в Telegram-канале поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" в регионе.

"<…>, 12 лет (2013 г. р.). Дата пропажи: 8 июля 2026 года. Место пропажи: г. Димитровград, Ульяновская область", - говорится в сообщении.

Приметы подростка: рост 140 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-зеленые. Мальчик был одет в зеленую футболку, черные джинсы, на ногах - темно-зеленые кроссовки.