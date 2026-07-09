В СК сообщили детали о гибели двух школьниц в Туве

Эксперты не обнаружили признаков насильственной смерти на телах двух найденных в Туве 12-летних девочек. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) РФ.

Следователи назначили судебно-медицинские экспертизы, чтобы установить точную причину гибели детей. Ранее СК возбудил уголовное дело после исчезновения школьниц в Кызыле. Поиски привели к руслу реки Енисей, где 9 июля нашли погибших.

Тело первой девочки обнаружили в воде примерно в 70 километрах от города, неподалеку от села Сукпак. Вторую погибшую нашли ниже по течению реки в районе села Ийи-Тал.

Две 13-летние школьницы пропали в начале июля. Девочки вышли из своих домов около шести часов вечера и обратно не вернулись. СМИ писали, что обе девочки из благополучных семей, характеризуются положительно и никогда раньше не уходили без предупреждения.

В Туве нашли тело второй пропавшей девочки

Во время поисков на одном из камней на берегу Енисея нашли выключенные мобильные телефоны обеих школьниц. Позже в прибрежной полосе обнаружили обувь, принадлежащую одной из девочек.