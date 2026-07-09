Россиянка ударом скалки убила мужа во время ссоры

В Амурской области, в селе Дальневосточное Ромненского района, произошла трагедия, потрясшая местных жителей. Семейная ссора между супругами переросла в жестокую драку, в результате которой погиб мужчина. По предварительным данным, инцидент случился в жилом доме, где пара проживала вместе. Конфликт возник на бытовой почве и быстро перешёл в открытое противостояние, пишет тг-канал Amur Mash.

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В ходе выяснения отношений женщина схватила кухонную скалку и с силой ударила мужа по голове. Удар пришёлся в височную область, и мужчина упал без сознания. Прибывшие на место медики лишь констатировали смерть – спасти пострадавшего не удалось. Травма оказалась несовместимой с жизнью.

После случившегося следственно-оперативная группа незамедлительно выехала на место. Сотрудники полиции изъяли орудие преступления – деревянную скалку, которая стала смертельным оружием. Соседи рассказали, что пара часто ссорилась, однако никто не ожидал столь трагического финала. Предварительная версия следствия – убийство на почве личных неприязненных отношений.

Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Подозреваемая была задержана в порядке статьи 91 УПК РФ и в ближайшее время будет допрошена. Следователи уже начали проводить необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинскую, чтобы установить точную причину смерти и степень тяжести нанесённых повреждений.

Сейчас женщина находится под стражей, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.